Lucio Corsi, tentato furto al ristorante della madre nel Grossetano: ladri in fuga senza bottino - Tuttoggi.info

Lucio Corsi, tentato furto al ristorante della madre nel Grossetano: ladri in fuga senza bottino

Lucio Corsi, tentato furto al ristorante della madre nel Grossetano: ladri in fuga senza bottino

Dom, 26/10/2025 - 19:03

(Adnkronos) – Tentato furto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi al Ristorante Macchiascandona, noto locale della Maremma, gestito da Nicoletta Rabiti, madre del cantautore Lucio Corsi, e famoso per i tortelli preparati secondo la ricetta di nonna Milena. Ignoti si sono introdotti dietro l’edificio, che si trova nella zona al confine tra i comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia, tagliando un lucchetto e forzando la serratura di una porta, ma si sarebbero allontanati senza sottrarre alcun bene. 

A dare l’allarme, come riferisce ‘Il Tirreno’, è stato un vigilante intorno alle due di notte, dopo aver notato segni di effrazione. Sul posto sono intervenuti i titolari, che hanno verificato l’assenza di danni o ammanchi. Sul tentato furto indagano i carabinieri. 

Nei giorni precedenti l’episodio, i carabinieri della stazione di Buriano avevano effettuato controlli nella zona a seguito di alcune segnalazioni di furti nei pressi del confine tra i comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia.  

Il Ristorante Macchiascandona è conosciuto per la cucina tradizionale maremmana e, dopo la partecipazione di Lucio Corsi al Festival di Sanremo 2024, è diventato una meta apprezzata anche da turisti e visitatori. 

