Lucca, falsi bonus facciate. Sospese compensazioni per mezzo milione - Tuttoggi.info

LUCCA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno segnalato e proposto all’Agenzia delle Entrate la sospensione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni con crediti d’imposta inesistenti per oltre mezzo milione di euro. In particolare, l’attività trae origine da una verifica fiscale avviata dagli specialisti del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria nei confronti di una società a responsabilità limitata, con sede nella provincia di Lucca, operante nel settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni edilizie, scaturita all’esito di un mirato focus su quei soggetti che presentavano elementi di rischiosità in relazione alla creazione e all’utilizzo indebito di crediti fiscali concessi (sia nel periodo “COVID-19” che dopo) per dare impulso a quei settori produttivi entrati in difficoltà per via della pandemia.(ITALPRESS)

