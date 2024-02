Lucca, evasione nel settore nautica. Denunciate 10 persone - Tuttoggi.info

LUCCA (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Gruppo Viareggio hanno avviato un’articolata operazione di polizia economico-finanziaria e polizia giudiziaria, denominata “Onda Anomala”, che ha avuto a oggetto numerose attività di verifica e controllo, oltre che complesse indagini tra loro coordinate dalla Procura della Repubblica di Lucca nei confronti di imprese operanti nell’indotto del distretto della nautica selezionate sulla scorta di un’approfondita attività di intelligence. L’operazione ha permesso, complessivamente, di scovare 13 imprese, completamente sconosciute al Fisco, constatare redditi non dichiarati per oltre 10 milioni di euro e un’imposta evasa superiore ad 1 milione di euro,

nonché di denunciare 10 persone per vari reati di natura tributaria.

