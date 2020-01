Lotteria Italia 2020, i biglietti vincenti in Umbria - Tuttoggi

Estratti ieri sera i biglietti vincenti della Lotteria Italia durante la trasmissione “I soliti Ignoti” condotto da Amadeus.

In Umbria nessun biglietto vincente della prima (da 5 milioni a 500 mila euro) e seconda categoria (100 mila euro). Premi consistenti vinti quest’anno principalmente al Nord.

In terza categoria sono stati 180 i biglietti estratti, per un premio da 20mila euro ciascuno. Ecco l’elenco dei numeri vincenti, acquistati in Umbria:

O 231207 TREVI PG

Q 66086 GIOVE TR

G 363609 SELLANO PG

L 249769 FABRO TR

I 8602 PERUGIA PG