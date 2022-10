Lotta all'abbandono dei rifiuti, firmata convenzione fra Comune di Narni e Cers - Tuttoggi

“Il contributo del Cers sarà fondamentale”

“Il contributo operativo dei volontari del Cers – si legge in una nota del Comune – sarà fondamentale per coadiuvare la Polizia Locale e il Corpo Forestale per perlustrare e vigilare; un’azione, questa, per evitare che le persone abbandonino i rifiuti in luoghi non appropriati. In caso di recupero del rifiuto, invece, le guardie avranno la possibilità di risalire all’autore della trasgressione e trasmettere le informazioni alla Polizia Locale che emetterà le relative sanzioni”.