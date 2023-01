Lotta al Covid, isolamento breve ma 10 giorni con la Ffp2 - Tuttoggi

Isolamento breve, ma dieci giorni con la FFp2. Sono le nuove regole anti covid, volute dal governo, che se da un lato allenta le briglie, dall’altro non le scioglie del tutto. Subito dopo l’approvazione del decreto «anti-rave», in cui è contenuta la norma che abolisce l’obbligo di tampone negativo per interrompere l’isolamento di cinque giorni per i positivi, il ministero della Salute ha pubblicato una circolare in cui specifica le modalità con cui questa nuova misura dovrà essere attuata.

