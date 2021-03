Lotta ai tumori, LILIT e Città dell'Olio in diretta Facebook da Spello - Tuttoggi

In occasione della settimana della prevenzione oncologica, in programma per martedì 30 marzo ore 18.00, una diretta Facebook dalla pagina Spello Turismo



Il coordinamento umbro dell’associazione nazionale città dell’olio e la LILIT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) Sez. Provinciale di Terni, in occasione della settimana della prevenzione oncologica, promuovono per martedì 30 marzo ore 18.00, una diretta Facebook dalla pagina Spello Turismo, su “Olio extravergine di oliva, fattore di prevenzione e corretto stile di via.



La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) e Città dell’Olio quest’anno portano avanti insieme una campagna di sensibilizzazione sulla Dieta Mediterranea e l’olio evo di qualità.

Città dell’Olio e Lilit hanno infatti firmato un protocollo d’intesa che li vedrà impegnati, fianco a fianco, in iniziative e progetti; un comune impegno per la diffusione della cultura della salute e del benessere che vede già entrambe le parti, ciascuna secondo le proprie competenze e specificità, attive su più fronti attraverso manifestazioni, campagne e progetti che interessano da vicino il cittadino, con particolare attenzione ai giovani e ai giovanissimi.

“Sappiamo bene quanto la nostra salute dipenda da uno stile di vita corretto e da una dieta sana, si legge nella nota del Coordinamento città dell’Olio dell’Umbria, dove l’extravergine di oliva rappresenta un alleato prezioso nella prevenzione delle malattie, per questo siamo impegnati in attività di sensibilizzazione e diffusione della cultura della prevenzione anche a tavola e lo facciamo attraverso i social nella speranza di per poter intercettare in maniera più efficace i nostri giovani.”

Programma:

Irene Falcinelli,Coordinatrice Anco Umbria

Dr.ssa Luigia Chirico– Presidente Lega Italiana per la Lotta ai Tumori Sez. Provinciale di Terni ( LILT-ODV). Saluti della nostra Sezione e di quella Regionale

D.ssa Ilenia Grandone Dirigente Medico SC di diabetologia e Nutrizione, Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni

Prof. Franco Famiani– Dipartimento scienze agrarie e ambientali dell’Università degli studi di Perugia