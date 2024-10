Lorenzo Rainone trionfa ad Ancona con una prestazione di grande intensità - Tuttoggi.info

Ancona 4 Ottobre 2024 – Grande vittoria per Lorenzo Rainone al Palacasali di Ancona, dove ha dato prova di determinazione e abilità in occasione del sottoclow dell’attesissimo match per il titolo intercontinentale WBC dei pesi gallo tra Mattia Occhinero e Juliano Gallo.

Il pugile di origini ternane, ma spoletino d’adozione, si è imposto ai punti contro Sow Cheikh, un avversario di grande valore proveniente dal Team di Alessandro Cossu. Fin dalle prime riprese, il confronto tra i due pugili è stato molto equilibrato, con uno scambio di colpi spettacolari che ha entusiasmato il pubblico. Sow Cheikh, pugile di colore molto tecnico, si è distinto per l’efficacia dei suoi colpi diretti, mentre Rainone, più basso e mobile, ha cercato di accorciare costantemente la distanza per piazzare ganci potenti e precisi al volto.

È stato però l’ultimo round a fare la differenza. Grazie a un deciso incremento del ritmo, Rainone, allenato dal maestro Valentino Giacomelli del Boxing Club Diego Bartolini, è riuscito a mettere in difficoltà l’avversario, guadagnando terreno e convincere i giudici. Nonostante la pressione, entrambi i pugili hanno dimostrato grande abilità, offrendo uno spettacolo entusiasmante al numeroso pubblico presente.

A fine match, il maestro Giacomelli ha elogiato Rainone: “Lorenzo è un esempio di serietà, costanza e determinazione. A 33 anni, ha iniziato a cimentarsi nella boxe solo due anni fa, ma ogni giorno si allena con dedizione, venendo da Terni al Boxing Club di Spoleto per migliorarsi sempre di più.”

Questa vittoria non è solo il frutto di un duro lavoro fisico, ma anche della volontà di non arrendersi mai e di continuare a inseguire i propri obiettivi, a prescindere dall’età o dalle difficoltà. Lorenzo Rainone rappresenta la forza di chi, con passione e determinazione, dimostra che non è mai troppo tardi per eccellere in ciò che si ama.

Boxing Club Diego Bartolini

Luogo: SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA