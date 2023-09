“Don Pino fisicamente è stato eliminato, non c’è stasera fisicamente con noi. Ma per noi è un’opportunità, perché lui vuole continuare ad essere presente attraverso noi”. L’ha detto l’Arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice in occasione della fiaccolata a Brancaccio a 30 anni dall’uccisione di don Pino Puglisi.

xm8/tvi/red