L'opinione pubblica europea divisa sulla Russia - Tuttoggi.info

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L’opinione pubblica europea divisa sulla Russia

ItalPress

L’opinione pubblica europea divisa sulla Russia

Ven, 30/10/2026 - 19:03

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ROMA (ITALPRESS) – L’opinione pubblica europea è divisa a metà sulla strategia da adottare verso Mosca. È quanto emerge da un’indagine di Swg e Polling Europe illustrata da Rado Fonda, Head of Research dei due istituti, nel corso di “Primo Piano Europa”, il format televisivo dell’agenzia Italpress.
Il dibattito che attraversa le istituzioni comunitarie e la politica, tra chi chiede sanzioni e chiusura e chi preferisce il dialogo, si ritrova anche tra i cittadini. Il 36% ritiene che l’Europa debba mantenere in ogni caso una linea dura, senza compromessi. Una quota identica, sempre il 36%, preferisce invece un approccio dialogante, che cerchi intese e migliori i rapporti. Un 20% si colloca in una posizione intermedia: nessuna durezza eccessiva, per evitare tensioni.

sat/azn

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