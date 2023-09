Lopane "Rendere la Puglia una 'bike destination'" - Tuttoggi.info

BARI (ITALPRESS) – “Si tratta di un altro tassello importante, un altro evento legato al ciclismo che la regione ha deciso di sostenere. Questo rientra in una strategia ben precisa, quella di rendere la Puglia una ‘bike destination’, un obiettivo raggiungibile grazie a eventi del genere, con la sponsorizzazione della nazionale di ciclismo, a cui stiamo portando anche fortuna, e organizzando la rete dell’ospitalità, creando sul territorio bike hotel e costruendo percorsi. Il cicloturismo sta diventando una realtà consolidata in Italia e in Europa e può costituire un asset importante”. Così l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, a margine della presentazione della seconda edizione del Giro di Puglia Challenge, tre giorni ciclistica che aprirà un settembre importante per uno degli sport più praticati del Paese. xa2/vbo