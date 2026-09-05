Longevity Magazine - Puntata del 5/9/2026 - Tuttoggi.info

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Longevity Magazine – Puntata del 5/9/2026

ItalPress

Longevity Magazine – Puntata del 5/9/2026

Sab, 05/09/2026 - 11:02

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MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una sana e lunga vita. Nella quattordicesima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Stefania Guida, professore associato di dermatologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, e Ambra Martone, Vice Presidente ICR (Industrie Cosmetiche Riunite) e Vice Presidente Cosmetica Italia. Il temi al centro dei colloqui le nuove frontiere della dermatologia rigenerativa e dei recettori olfattivi cutanei.

fsc/gsl

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