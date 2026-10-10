Longevity Magazine - Puntata del 10/10/2026 - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una sana e lunga vita. Nella diciannovesima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, intervista Federica Brembati, psicoterapeuta e neuropsicologa. Durante la trasmissione si è parlato dell’accettazione dell’invecchiamento e del superamento della paura di diventare anziani, oltre aella neuroplasticità cerebrale e dell’importanza di stimolare la mente coltivando le proprie passioni per prevenire il decadimento cognitivo.

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