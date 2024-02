MILANO (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde ha commentato:“ Ogni anno le autorità sanitarie italiane e europee registrano oltre 60.000 morti premature legate all’inquinamento atmosferico. In gran parte in Lombardia e in pianura padana . É immorale ignorare queste morti e la politica dello struzzo risulta un oltraggio per i tanti malati per patologie derivanti dallo smog”.(ITALPRESS)

trl/gsl