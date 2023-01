“Aler, a Milano in particolare, ma non solo, è il laboratorio del mal governo e della mala gestione e da presidente di Regione Lombardia voglio cambiarla totalmente”. Lo ha affermato il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia Pierfrancesco Majorino a margine di un sopralluogo alle case popolari di via Bolla a Milano.

