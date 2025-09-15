Lombardia, Fontana "Voto anticipato? Non credo sia fattibile" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Su un possibile voto anticipato per la guida di Regione Lombardia “non so niente. Nessuno mi ha mai detto e non credo che sia neanche tecnicamente fattibile una cosa di questo genere. Staremo a sentire quelle che sono le eventuali richieste, comunque è una cosa talmente lontana che mi sembra che sia inutile parlarne adesso”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’evento “Ambiente, sostenibilità, energia” organizzato da “La Verità” a Milano.

