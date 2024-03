Lombardia, Fontana "Volo Orio-Perugia serve a turismo e imprese" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Credo che questo collegamento e questo volo siano fondamentali per consentire lo sviluppo del turismo e i collegamenti tra i nostri e i loro imprenditori: un’opportunità che non dobbiamo e non vogliamo lasciarci sfuggire. L’Umbria è bellissima”. Lo ha dichiarato oggi a Palazzo Lombardia il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’incontro avvenuto questa mattina con la Presidente di Regione Umbria, Donatella Tesei, commentando l’inaugurazione della nuova rotta aerea diretta Orio al Serio – Perugia. Fontana ha poi aggiunto che “l’Umbria è un territorio veramente bellissimo, con della qualità agroalimentare unica e in più sta diventando sempre più importante da un punto di vista produttivo e imprenditoriale. L’unico difetto che aveva è che era difficile da raggiungere come infrastrutture”. (ITALPRESS)

