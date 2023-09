“L’Oltremondo - Luca Signorelli a Orvieto”: uno spettacolo dedicato al pittore di Cortona nella cappella di San Brizio - Tuttoggi.info

Nell’ambito delle iniziative per il quinto centenario dalla morte di Luca Signorelli, tre giorni di teatro nella Cappella di San Brizio, nel Duomo di Orvieto.

Dal 22 al 24 settembre la Compagnia Lombardi-Tiezzi proporrà, nella Cappella di San Brizio, uno spettacolo dedicato a Luca Signorelli.

Nell’ambito delle iniziative per il quinto centenario dalla morte di Luca Signorelli, dunque, tre giorni di teatro nella Cappella di San Brizio, nel Duomo di Orvieto. In scena “L’Oltremondo – Luca Signorelli a Orvieto”, di Fabrizio Sinisi.

“L’Oltremondo – Luca Signorelli a Orvieto”

Fabrizio Sinisi compone per Sandro Lombardi un testo che, continuando la ricerca intorno alle Vite di Giorgio Vasari inaugurata da Federico Tiezzi, attraversa la vita e l’opera di Luca Signorelli a Orvieto, immaginandone il capolavoro come un teatro di visioni, una vasta e crudele profezia dell’oggi.

La produzione dello spettacolo, con pubblicazione del testo di Fabrizio Sinisi, si aggiunge alle attività promosse dall’Opera del Duomo nell’anno del Signorelli: il video divulgativo realizzato da Mario Tozzi, il ciclo di conferenze su Signorelli in corso, con gli ultimi attesi interventi del Cardinal Ravasi a ottobre e del Vescovo di Orvieto-Todi a novembre.

Lo spettacolo “L’Oltremondo – Luca Signorelli a Orvieto”, andrà in scena con repliche nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 22 settembre, ore 21

Sabato 23 settembre, ore 12, 19 e 21

Domenica 24 settembre, ore 17, 19 e 21.

I posti, limitati nella Cappella di San Brizio, potranno essere prenotati scrivendo a opsm@opsm.it, indicando nome, cognome, telefono, numero posti, data e ora dello spettacolo di interesse.