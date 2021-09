Sulla conversione del decreto del 6 agosto sul green pass “daremo battaglia”. Lo assicura Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, a Bologna. “Noi – insiste – siamo per il no al green pass, siamo eventualmente per modificarlo, almeno per cancellare le aberrazioni come quelle di costringere i ristoratori a una vita di inferno nelle loro attività”.

cin/sat/red