Lollobrigida "Pronti a intervenire su speculazioni prezzo del grano" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “In questa fase così complessa, in cui i prezzi variano molto, ci può essere qualcuno che vuole provare a eludere le norme a svantaggio delle nostre produzioni e dei nostri agricoltori e noi intendiamo tutelarli. La criticità è la variazione del prezzo del grano, che speriamo non sia dovuta a una massiccia elusione delle regole, e se c’è qualche caso lo colpiremo in maniera dura”, ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

