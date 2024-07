Lollobrigida "L'Esercito per l'abbattimento selettivo dei cinghiali" - Tuttoggi.info

MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “Problema dei cinghiali? Abbiamo messo a disposizione anche l’esercito, 177 uomini dell’esercito provvederanno all’abbattimento selettivo sulla base di dati scientifici non di opinioni o tifoserie in contrasto l’una con l’altra”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della sesta edizione del “Forum in masseria”, organizzato a Manduria da Bruno Vespa e Comin & Partners. “Anche questa mattina abbiamo chiesto alla direttrice di Ispra che ci deve dare i dati che non arrivano mai, puntuali sulla popolazione e sulle specie – ha aggiunto -. L’ecosistema deve restare in equilibrio e deve garantire le specie da degli squilibri che possono portare a criticità enormi e tra queste specie c’è anche l’uomo con le sue produzioni”. xc3/vbo