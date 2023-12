ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando in Italia per aumentare i fondi all’agricoltura, e nei consessi europei. Sono tornato ieri da Bruxelles, dove abbiamo ribadito la centralità del mondo agricolo e la necessità di pianificare strategie che mettano in condizioni di valorizzare le produzioni, di non rinunciare alle produzioni”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine dell’assemblea di Confagricoltura.

