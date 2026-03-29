Lollobrigida "Ipotesi elezioni anticipate? Non mi risulta" - Tuttoggi.info





MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – Dopo la vittoria del no al referendum “ci sono ovviamente degli aggiustamenti di rotta rispetto a un dato significativo che ha visto prevalere il no, obiettivamente non si può che prendere atto di questo risultato. Il governo, come si era ampiamente annunciato, continua la sua azione: saranno le elezioni a determinare l’apprezzamento per quelli che a quel punto saranno 5 anni di governo, così come deve essere”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine del “Forum della Cucina italiana”, l’evento promosso da Bruno Vespa in collaborazione con il Maeci e l’agenzia ICE e organizzato da Comin & Partners presso Masseria Li Reni. “Dei cambi di direzione, ove necessario, sono per tutto compatibili con una impostazione che vede nella stabilità del governo un valore aggiunto per l’Italia”, spiega. L’ipotesi di elezioni anticipate? “Non mi risulta e non mi sembra che stiano chiedendo neanche dall’opposizione il che fa pensare che quello che tutti gli analisti giudicano sia un fatto reale: le opposizioni vantano il risultato del no come fosse una loro vittoria. Hanno contribuito certamente nello schieramento del no, però mentre il sì era una posizione solida, era una proposta, dall’altra parte non c’erano delle controproposte”, sottolinea.

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