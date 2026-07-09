Lollobrigida "Il vino un prodotto strategico per l'Italia" - Tuttoggi.info

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Lollobrigida “Il vino un prodotto strategico per l’Italia”

ItalPress

Lollobrigida “Il vino un prodotto strategico per l’Italia”

Gio, 09/07/2026 - 21:02

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ROMA (ITALPRESS) – Vinitaly and the city “è importante per il vino, per la Calabria e per tutti quelli che nel mondo amano l’Italia e il vino. I grandi risultati ottenuti in questi anni dalla giunta di centrodestra in Calabria sono legati alla capacità non di creare prodotti, perché la Calabria li ha sempre avuti, ma di saperli vendere al meglio per creare valore e occupazione”. Lo
afferma il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle due edizioni calabresi di Vinitaly and the City. La manifestazione promuove “un prodotto strategico da ogni punto di vista in termini di protezione dell’ambiente, di capacità di dare reddito ai nostri agricoltori, di valorizzare la nostra ristorazione”, aggiunge.

xb1/sat/gsl

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