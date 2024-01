ROMA (ITALPRESS) – “Lo mettiamo a disposizione delle categorie del mondo produttivo italiano, della trasformazione e della filiera produttiva per formare e per garantire strumenti che possano mettere in condizione di produrre eccellenza e qualità”, ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida.

xb1/ads/gsl