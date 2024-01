Locatelli “In Gazzetta ufficiale primo dl delega su disabilità” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. Garanzia di uguaglianza nell’accesso agli ambienti e ai servizi delle pubbliche amministrazioni e postazioni di lavoro prive di barriere architettoniche e con la disponibilità di strumenti tecnologici per lo svolgimento dei compiti di lavoro assegnati ai dipendenti”. Lo scrive su Facebook la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, annunciando che “è uscito sulla Gazzetta ufficiale il primo decreto legge delega in materia di disabilità”.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).