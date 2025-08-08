 Lo stabilimento Moto Guzzi di Mandello del Lario si rifà il look - Tuttoggi.info
Lo stabilimento Moto Guzzi di Mandello del Lario si rifà il look

ItalPress

Ven, 08/08/2025 - 21:03

ROMA (ITALPRESS) – Lo storico stabilimento a Mandello del Lario, dove Moto Guzzi nacque nel 1921, si sta trasformando in una struttura avanzata, che andrà oltre la sua funzione originaria. Il sito, da sempre affascinante nella sua collocazione tra la montagna e uno degli scorci più spettacolari del lago di Como, sarà un luogo di incontro tra tradizione, innovazione e tecnologie di avanguardia. Non si tratta di un semplice rinnovamento: quello che Moto Guzzi sta realizzando a Mandello sarà un riferimento globale per l’industria motociclistica. Le linee di assemblaggio di ultima generazione, già operative, sono caratterizzate da tecnologia di avanguardia assoluta. Ad occuparsi della visione architettonica è Greg Lynn, autore del progetto e CEO di Piaggio Fast Forward, capace di fondere design industriale ed estetica futuristica. L’evoluzione tecnologica del processo produttivo è caratterizzato da linee di assemblaggio automatizzate di ultima generazione. Sarà creato, inoltre, un moderno hub che comprenderà il Museo Moto Guzzi, il Motoplex Store, una caffetteria e spazi per eventi e percorsi immersivi per i visitatori. I lavori saranno completati a metà del prossimo anno. L’inaugurazione è prevista per settembre 2026.
tvi/abr/azn

