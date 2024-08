Lo speciale dedicato al cinghiale di Armi e Tiro - Tuttoggi.info

Come è ormai tradizione, Armi e Tiro dedica anche quest’anno uno speciale alla caccia, pubblicato nell’imminenza dell’apertura della stagione venatoria. Lo speciale 2024 è incentrato sulla caccia al cinghiale, in tutte le sue sfaccettature: 128 pagine nelle quali si fa ovviamente il punto sulla questione della peste suina africana in Italia, ma si analizzano anche gli aspetti normativi (come quello sulla capacità dei caricatori/serbatoi per le differenti tipologie di armi impiegabili). Il cuore della pubblicazione è dedicato alle guide all’acquisto, con tutte le più moderne proposte del mercato in fatto di fucili a canna liscia, carabine a canna rigata semiautomatiche, a ripetizione manuale ed express, sulle cartucce slug e quelle a canna rigata (con proiettile convenzionale e lead free). In particolare per quanto riguarda le slug, abbiamo testato a fuoco tutti i principali modelli, per avere riscontri sperimentali sia sulle rosate, sia sull’efficacia terminale.

Non possono mancare anche approfondimenti sul corretto trattamento delle carni dopo l’abbattimento e, infine, alcune ricette per portare in tavola il cinghiale. Il prezzo al pubblico è di 12 euro, lo speciale lo trovate in edicola oppure potete acquistarlo direttamente tramite il nostro shop on-line, con spedizione a domicilio.

Info: shop.editorialecec.com.

L’articolo Lo speciale dedicato al cinghiale di Armi e Tiro proviene da Armi e Tiro.