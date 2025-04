Lo Bosco (Italferr)"Traguardi per la collettività partendo da Sicilia" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Ferrovie dello Stato è un orgoglio in Europa e nel mondo per prevenire qualsiasi problema nella circolazione dal punto di vista della sicurezza. Sono le nuove tecnologie, la digitalizzazione dei progetti di cui Italferr rappresenta una società leader nel mondo, che ci fanno inorgoglire: finalmente, partendo dalla Sicilia, possiamo realizzare grandi traguardi per la collettività”. Così l’amministratore delegato di Italferr Dario Lo Bosco a margine dell’inaugurazione della nuova Sala operativa circolazione di Rfi a Palermo.

