Lnd, approvato progetto per la ripresa dei campionati - Tuttoggi

PALERMO (ITALPRESS) – Si è riunito oggi il Consiglio direttivo del Comitato regionale Sicilia della Lnd. Presieduto da Sandro Morgana e alla presenza del vicepresidente per l’Area Sud, Santino Lo Presti, allargato ai rappresentanti degli allenatori (in questo caso il giarrese Josè Sorbello, debuttante nella carica) e dei calciatori, ha approvato il progetto per la ripresa dei campionati siciliani di calcio 2020-2021. Il progetto prevede che, non appena emanato il Decreto Ministeriale del prossimo 5 marzo, verranno convocate le società di Eccellenza e Promozione per informarle che entro lo stesso mese si ripartirà con i restanti dieci turni del girone di andata. Dopodicchè si passerà ai play off fra le prime otto della classifica ed ai play out fra le altre otto formazioni di coda, ad eliminazione diretta in gara unica, al fine di determinare le squadre promosse e quelle retrocesse. In ogni partita comunque le società dovranno attenersi alle norme anti-Covid, ma sono già stati varati una convenzione con un ente specifico ed un piano di contribuzione che allevi i costi.

(ITALPRESS).