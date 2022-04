Liverpool-Villarreal 2-0, Reds vicini alla finale di Champions - Tuttoggi

LIVERPOOL (ITALPRESS) – Il Liverpool rispetta i pronostici e supera per 2-0 in casa il Villarreal, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno in vista della finale di Parigi. Le due squadre si ritroveranno di fronte a campi invertiti tra 6 giorni per stabilire chi staccherà il pass per la finalissima del 28 maggio. La prima chance è per i reds e arriva al 27′ quando Manè fa da boa in area servendo Salah, che calcia di prima con il mancino con il pallone che termina però alto. Al 31′ Luis Diaz prova a mettersi in proprio andando alla conclusione con il destro a giro, ma Rulli respinge centralmente con i pugni. Due minuti dopo, Manè riceve al limite, si gira in una frazione di secondo e calcia trovando una deviazione di Albiol che sporca il pallone che finisce a lato di poco. Al 42′ Rulli ringrazia la buona sorte quando Thiago ci prova dalla lunga alla distanza, ma la sfera centra in pieno l’incrocio dei pali. Gli uomini di Klopp partono forte anche nella ripresa e Fabinho va a segno al 5′, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il meritato vantaggio inglese arriva all’8′ quando Henderson crossa dalla destra trovando la deviazione di Estupinan, la palla assume una strana traiettoria e Rulli sbaglia a smanacciare regalando di fatto il vantaggio agli avversari. Il colpo del ko per gli spagnoli arriva appena due minuti dopo, quando Salah riceve palla in area e serve in un fazzoletto Manè, il quale anticipa Rulli in uscita con la punta del piede depositando in rete il 2-0. Al 19′ arriva il tris di Robertson, ma il direttore di gara segnala ancora l’offside. Al 23′ ci prova Van Dijk da lontanissimo, trovando il goffo intervento di Rulli che comunque salva i suoi. Il Liverpool proverà ancora a pungere nel finale, ma senza riuscire a finalizzare contro una formazione che non riesce mai a farsi vedere dalle parti di Alisson. Il risultato non cambierà più.

