 L'Itt "Allievi Sangallo" di Terni omaggia la scienza: la rivoluzione silenziosa di Marie Curie in scena con un monologo ad alto impatto formativo - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

L’Itt “Allievi Sangallo” di Terni omaggia la scienza: la rivoluzione silenziosa di Marie Curie in scena con un monologo ad alto impatto formativo

Redazione

L’Itt “Allievi Sangallo” di Terni omaggia la scienza: la rivoluzione silenziosa di Marie Curie in scena con un monologo ad alto impatto formativo

Dom, 09/11/2025 - 09:03

Condividi su:

L’Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi Sangallo” di Terni è lieto di annunciare un evento culturale di profonda rilevanza: la messa in scena del monologo “Vita di Marie Curie”. La Sala Tripepi dell’Istituto si trasformerà in un palcoscenico di storia e scienza per ospitare questa rappresentazione di grande impatto, in linea con la missione educativa dell’Istituto.

L’evento, coordinato dalla Prof.ssa Benedetta Baiocco, si inserisce nel più ampio contesto delle iniziative del “Progetto Biblioteca” della scuola.

Lo spettacolo, frutto della penna dell’autrice Vittoria Piancastelli e curato dalla sensibile regia di Bruno Cariello, andrà in scena lunedì 10 Novembre 2025 alle ore 14:30. L’iniziativa vanta la partecipazione degli studenti e delle studentesse dell’Istituto, unendo il rigore scientifico all’espressività artistica.

L’Evento: scienza, teatro e ispirazione per le nuove generazioni

Il monologo propone un ritratto intimo, lucido e potente di Marie Sklodowska Curie, una figura che incarna la perseveranza e la genialità. Marie Curie non fu solo la prima donna a vincere un Premio Nobel, ma l’unica persona nella storia a conseguirlo in due diverse discipline scientifiche (Fisica nel 1903 e Chimica nel 1911), oltre a essere la prima donna a insegnare alla prestigiosa Università della Sorbona.

L’interpretazione è affidata all’attrice Valeria De Venezia, che saprà dare voce alla complessità della scienziata, tra scoperte rivoluzionarie, sacrifici personali e l’ardua lotta contro i pregiudizi di genere in un’epoca dominata dagli uomini.

“Questo spettacolo è molto più di un omaggio a una figura storica; è un momento cruciale di sensibilizzazione e orientamento per i nostri allievi e le nostre allieve” afferma Cinzia Fabrizi, dirigente scolastico dell’Istituto, “Attraverso la potenza evocativa del teatro, vogliamo infondere nelle future generazioni l’ispirazione necessaria per affrontare le sfide del futuro. Sottolineiamo, in particolare, l’importanza dello studio delle discipline STEM e del ruolo insostituibile della donna nella scienza e nella tecnologia.”


Luogo: ITT ALLIEVI SANGALLO TERNI, CESARE BATTISTI, 131, TERNI, TERNI, UMBRIA

Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Incontro con il medico Yousef Salman: “Parlate di diritto internazionale a un bambino di Gaza”

Spoleto

Aumenta il turismo a Spoleto, Confcommercio chiede “una visione strategica”

Spoleto

Spoleto Jazz, torna Anthony “extra” Strong | Con la Colours Jazz Orchestra è subito Swing e gran mestiere

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

Norris parte dalla pole a San Paolo, precede Antonelli e Leclerc

Top News ITALIA

Statale 106 in Calabria, assegnati a Webuild ed Eteria due nuovi lotti

Pillole Italpress

Mattarella incontra il presidente del Sudafrica Ramaphosa

Pillole Italpress

“Chirurgia senza barriere”, un progetto per l’inclusività clinica

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!