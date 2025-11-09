L'Itt "Allievi Sangallo" di Terni omaggia la scienza: la rivoluzione silenziosa di Marie Curie in scena con un monologo ad alto impatto formativo - Tuttoggi.info

L’Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi Sangallo” di Terni è lieto di annunciare un evento culturale di profonda rilevanza: la messa in scena del monologo “Vita di Marie Curie”. La Sala Tripepi dell’Istituto si trasformerà in un palcoscenico di storia e scienza per ospitare questa rappresentazione di grande impatto, in linea con la missione educativa dell’Istituto.

L’evento, coordinato dalla Prof.ssa Benedetta Baiocco, si inserisce nel più ampio contesto delle iniziative del “Progetto Biblioteca” della scuola.

Lo spettacolo, frutto della penna dell’autrice Vittoria Piancastelli e curato dalla sensibile regia di Bruno Cariello, andrà in scena lunedì 10 Novembre 2025 alle ore 14:30. L’iniziativa vanta la partecipazione degli studenti e delle studentesse dell’Istituto, unendo il rigore scientifico all’espressività artistica.

L’Evento: scienza, teatro e ispirazione per le nuove generazioni

Il monologo propone un ritratto intimo, lucido e potente di Marie Sklodowska Curie, una figura che incarna la perseveranza e la genialità. Marie Curie non fu solo la prima donna a vincere un Premio Nobel, ma l’unica persona nella storia a conseguirlo in due diverse discipline scientifiche (Fisica nel 1903 e Chimica nel 1911), oltre a essere la prima donna a insegnare alla prestigiosa Università della Sorbona.

L’interpretazione è affidata all’attrice Valeria De Venezia, che saprà dare voce alla complessità della scienziata, tra scoperte rivoluzionarie, sacrifici personali e l’ardua lotta contro i pregiudizi di genere in un’epoca dominata dagli uomini.

“Questo spettacolo è molto più di un omaggio a una figura storica; è un momento cruciale di sensibilizzazione e orientamento per i nostri allievi e le nostre allieve” afferma Cinzia Fabrizi, dirigente scolastico dell’Istituto, “Attraverso la potenza evocativa del teatro, vogliamo infondere nelle future generazioni l’ispirazione necessaria per affrontare le sfide del futuro. Sottolineiamo, in particolare, l’importanza dello studio delle discipline STEM e del ruolo insostituibile della donna nella scienza e nella tecnologia.”





Luogo: ITT ALLIEVI SANGALLO TERNI, CESARE BATTISTI, 131, TERNI, TERNI, UMBRIA