Gli agenti giunti per sedare l'accesa discussione per motivi economici, poi il provvedimento una volta visti i fucili detenuti dall'uomo

Litiga con la figlia, i poliziotti gli tolgono le armi di caccia che ha in casa. Un provvedimento assunto in via precauzionale e temporaneo, dopo che i poliziotti era intervenuti per placare un’animata lite in famiglia tra padre e figlia, che si era originata per motivi economici. Giunti

sul posto i poliziotti, una volta ristabilita la calma, hanno proceduto con i dovuti controlli dai quali è emerso che l’uomo fosse in possesso di armi, regolarmente detenute. Che sono state temporaneamente sequestrate. Provvedimenti sempre più frequenti, anche per liti in famiglia o tra vicini di casa.