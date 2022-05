Litiga col datore di lavoro, ma la polizia scopre che non poteva stare in città

L'intervento degli agenti chiesto per una disputa contrattuale in un locale dove lavorava: aveva il foglio di via per numerosi reati

Litiga col datore di lavoro, ma la polizia scopre che non poteva stare a Perugia. Per questo il cittadino rumeno, classe 1993, è stato denunciato per il reato di inottemperanza alla misura di prevenzione personale emessa dal questore.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al numero di emergenza, erano intervenuti in Via Gallenga per un dissidio tra un uomo e il suo datore di lavoro.