Lite tra vicini di casa, la polizia riporta la calma: ritirata una pistola

Intervento degli agenti del commissariato di Foligno nella lite

Lite tra vicini sedata dalla polizia, che ha ritirato anche le armi che erano nelle disponibilità dei cittadini. Gli agenti sono intervenuti, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, presso un condominio della città per un’animata lite tra vicini di casa.

La ricostruzione della lite

Gli operatori, giunti sul posto, hanno preso contatto con i richiedenti cercando, fin da subito, di placare gli animi e ristabilire la calma. I poliziotti, dopo aver identificato i contendenti, li hanno sentiti in merito all’accaduto per ricostruire la dinamica dei fatti. Dal racconto delle parti coinvolte, che hanno fornito versioni discordanti circa le ragioni della contesa e chi l’avesse iniziata, è emerso che i condomini, già in lite da diverso tempo per motivi di vicinato, quel pomeriggio erano di nuovo venuti in contrasto.