Lite tra giovani al parco con una pistola, interviene la polizia: ma era tutto finto

Dopo aver visionato la pistola, gli agenti hanno constatato che si trattava effettivamente di una pistola giocattolo con tappo rosso e luci led.

Gli operatori, a quel punto, hanno comunque identificato i ragazzi constatando che uno di questi aveva il permesso di soggiorno scaduto. Il giovane, uno straniero classe 1994, risultava inoltre in possesso di numerosi “alias”, ovvero, false identità. Per questo motivo, è stato convocato in Questura per accertare la regolarità della sua presenza sul territorio nazionale.