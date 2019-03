Lite tra automobilisti, 36enne denunciato per lesioni e minacce

Una lite tra automobilisti si trasforma in un’aggressione ed alla fine un uomo viene denunciato a piede libero. E’ successo nel fine settimana a Terni. Un 36enne di origine pakistana e residente a Terni, infatti, è stato denunciato dalla polizia per lesioni e minacce a seguito di una lite avvenuta per motivi di viabilità. In base alle segnalazioni del denunciante, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è risalito all’aggressore e lo ha rintracciato.

Si tratta di una delle attività messe in campo dagli agenti della questura di Terni nel fine settimana appena trascorso. La polizia, in particolare, ha arrestato venerdì pomeriggio un nigeriano richiedente asilo. Il giovane è stato fermato alla stazione ferroviaria durante i controlli straordinari del territorio, messi in campo dalla Questura, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Lazio e un’unità cinofila della Polaria di Fiumicino. Il cane antidroga ha indicato agli agenti un passeggero che aveva appena comprato un biglietto allo sportello e dalla perquisizione sono saltati fuori due involucri contenenti marijuana e hashish per un totale di 32 grammi. Il ragazzo, di 23 anni residente in provincia di Viterbo, aveva già un divieto di ritorno nel Comune di Terni ed era già stato arrestato, sempre per spaccio, sia ad Orte che a Bomarzo. Nella direttissima che si è celebrata sabato mattina, il Giudice del Tribunale di Terni ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui il divieto di dimora in città fino alla data del processo.

