Lite per una ragazza, minorenne in prognosi riservata

Spinte con un coetaneo, poi il ragazzo è caduto battendo la testa e, dopo essersi rialzato, ha accusato un malore | E' grave, indagano i carabinieri

Avrebbe battuto la testa fuori da un locale di Città della Pieve, forse per una spinta, dopo una lite per un apprezzamento fatto a una ragazza. Un minorenne è stato trasportato all’ospedale di Perugia, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Come riferisce l’Ansa, inizialmente il ragazzo si è rialzato, salvo poi accusare malessere e accasciarsi a terra, privo di sensi. Quindi l’intervento dell’autoambulanza e il trasferimento all’ospedale di Perugia, visto l’aggravarsi della situazione.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri.