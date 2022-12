Lite per i settori, squadre di cinghialisti in Regione

Nell'Eugubino contestata l'assegnazione dei settori alle diverse squadre di cacciatori di cinghiali

E’ stato necessario l’intervento dell’assessore regionale alla Caccia, Roberto Morroni, per far trovare un accordo tra due squadre di cinghialisti in lite nella zoa dell’Eugubino. I settori assegnati dall’Atc1, infatti, erano contestati dai cacciatori.

Un contenzioso che in senso all’Atc1 non era stato possibile risolvere. E così rappresentanti delle squadre sono stati ricevuti dall’Assessorato regionale, dove pare che una soluzione condivisa sia stata trovata.