Lite di Pasquetta, la Polizia interviene nella zona degli Orti Orfini

Segnalata una animata discussione tra due persone

Lite di Pasquetta appena fuori dagli Orti Orfini, lungo la strada, per l’occasione location di una grande festa. Ad intervenire gli agenti della Polizia di Foligno, a seguito di chiamata pervenuta al Numero Unico di Emergenza per segnalare un’animata lite tra due persone. A richiedere l’intervento della Polizia di Stato è stato uno dei due contendenti, preoccupato per l’atteggiamento aggressivo della controparte.

Gli agenti hanno riportato la calma

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno preso contatti con il richiedente – un cittadino italiano, classe 1988, con precedenti di polizia – che ha riferito di aver discusso animatamente, per futili motivi, con un cittadino straniero – classe 1997, già noto alle Forze dell’Ordine. Gli operatori, dopo aver riportato la calma, hanno verificato che nessuno dei due litiganti fosse possessore di armi e li hanno informati delle proprie facoltà di legge. Al termine delle attività di rito, i poliziotti hanno inserito l’evento nell’applicativo interforze SCUDO.