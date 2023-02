sat/gsl

Ha prima ferito la madre, poi ha raggiunto il compagno della donna che nel frattempo si era recato presso il commissariato per denunciare l’accaduto e ha tentato di accoltellarlo alla gola. Ha poi colpito un poliziotto con un fendente ad una gamba e mentre l’aggressore stava per sferrargli un’altra coltellata, questa volta alla gola, un altro agente presente sul posto ha sparato ferendolo gravemente alle gambe. L’uomo è stato poi portato in ospedale, dove è morto poco dopo.