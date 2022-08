Lite con un palo di ferro in piazza San Domenico sedata dalla polizia, uomo denunciato

Lite in centro a Foligno, un 38enne pregiudicato ha rincorso un 42enne cercando di colpirlo con il grosso palo

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti in Piazza San Domenico per un’animata lite fra due uomini.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno trovato i due uomini – entrambi stranieri, rispettivamente classe 1984 e 1980 – che si contendevano un grosso palo in ferro, tentando l’uno di sottrarlo alle mani dell’altro. Dopo essere immediatamente intervenuti per sedare la lite, i poliziotti hanno acquisito il palo – risultato essere un arredo urbano facente parte della cinta muraria del complesso difensivo della Porta Nuova di Santa Maria – per la successiva restituzione al Comune di Foligno.