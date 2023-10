L’Italpress festeggia a New York il traguardo dei 35 anni - Tuttoggi.info

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dalla Sicilia a New York. In occasione del 35° compleanno, Italpress, agenzia di stampa fondata e diretta da Gaspare Borsellino, ha festeggiato nella Grande Mela un’altra tappa della sua crescita. One William Street, sede newyorkese di Intesa Sanpaolo, ha ospitato il talk “Informazione globale e made in Italy – Quando l’eccellenza non ha frontiere”, moderato dal giornalista Claudio Brachino, responsabile area video dell’agenzia di stampa. Dopo i saluti di Pierpaolo Monti, Country manager Usa & Americas di Intesa Sanpaolo, di Mariangela Zappia, ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, del direttore responsabile Gaspare Borsellino e del direttore editoriale Italo Cucci, sono intervenuti Giorgio Mulè, vice presidente della Camera dei Deputati, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso (in collegamento da remoto), e Alberto Barachini, sottosegretario all’Editoria. A seguire, la prima edizione degli Italpress Awards. I riconoscimenti sono stati assegnati a Fabrizio di Michele, console generale d’Italia a New York; Kamel Ghribi, presidente di GKSD Investment Holding; Mauro Porcini, Senior Vice President e Chief Design Officer di PepsiCo; Robert Allegrini, presidente della Niaf, la National Italian American Foundation.

