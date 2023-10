“L’Italia vincente” a Foligno, in diretta anche Giorgia Meloni

La presidente del consiglio Giorgia Meloni interverrà in diretta alla convention umbra sul primo anno di governo

Si terrà a Foligno domenica “L’Italia vincente”, che vuole celebrare in Umbria tutti i risultati del primo anno di governo guidato da Giorgia Meloni. L’appuntamento è per le 9.30 al Teatro San Carlo. Si tratta di una iniziativa dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato in tutte le Regioni italiane per raccontare il primo anno di governo Meloni, i successi raggiunti, le cose fatte, le cose da fare da qui ai prossimi quattro anni.

Meloni in collegamento

L’appuntamento umbro, precedentemente rinviato in occasione delle esequie del presidente Napolitano e inizialmente previsto al Barton Park, si sposta a Foligno al teatro San Carlo. La manifestazione vedrà il collegamento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed un dibattito sul primo anno di governo e alcune riforme messe in campo. L’appuntamento fa seguito al dibattito sulla Riforma della giustizia che ha visto tra gli altri protagonisti il Ministro Carlo Nordio.

Ad intervenire tutto lo stato maggiore di Fdi dell’Umbria e la presidente della Regione, Donatella Tesei.