L’Italia al MIPIM di Cannes tra rigenerazione urbana e investimenti - Tuttoggi.info





CANNES (ITALPRESS) – Al MIPIM di Cannes l’Italia mette al centro il ruolo delle infrastrutture urbane, dei servizi e del real estate nella creazione di ecosistemi integrati capaci di generare valore nel lungo periodo. È stato questo il tema della conferenza organizzata da ICE Agenzia al Palais des Festivals. Il Padiglione Italiano ha ospitato incontri, presentazioni e momenti di networking dedicati ai principali temi del mercato immobiliare: rigenerazione urbana, infrastrutture, sostenibilità, innovazione e attrazione di capitali internazionali.

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