Liszt Academy: la musica come rimedio alla deantropizzazione delle aree interne - Tuttoggi.info

Cascia si trasforma in un faro culturale grazie alla Liszt Academy, un progetto ambizioso che punta su musica, arte e cultura come motori di sviluppo per le nuove generazioni e l’invecchiamento attivo.

La Valnerina è un territorio di straordinaria bellezza, ma anche uno dei più colpiti dal fenomeno della deantropizzazione. In questo contesto, il ruolo della cultura assume un’importanza cruciale, diventando non solo uno strumento di riscatto sociale ma una leva per il rilancio economico e comunitario. È in questo spirito che nasce la Liszt Academy, un progetto educativo e culturale unico, promosso dall’Associazione Opera Morlacchi APS con il sostegno del Comune di Cascia, della Filarmonica Giovanni e Donato da Cascia e della Corale Santa Rita.

Un omaggio a Franz Liszt e alla storia di Cascia

Il nome della nuova accademia rende omaggio al grande compositore e pianista ungherese Franz Liszt, che visitò Cascia alla fine del 1800, affascinato dalla spiritualità e dalla storia di questi luoghi. Un legame profondo tra musica e territorio che oggi rivive in un’iniziativa destinata a lasciare il segno.

Un investimento nelle persone

La Liszt Academy non è solo una scuola di musica, ma un progetto di ampio respiro che punta a creare un impatto reale sulla comunità.

Per i bambini e le nuove generazioni, i corsi offrono un percorso educativo che unisce apprendimento musicale e sviluppo delle competenze trasversali, essenziali per affrontare il futuro con fiducia.

Per gli adulti, e in particolare per la popolazione anziana, la musica diventa uno strumento per un invecchiamento attivo e partecipativo, promuovendo socialità, benessere mentale e qualità della vita.

Un progetto corale per il futuro di Cascia

Grazie al partenariato con istituzioni storiche come la Filarmonica Giovanni e Donato da Cascia e la Corale Santa Rita, la Liszt Academy si pone come punto di riferimento culturale per tutta la Valnerina. L’obiettivo è ambizioso: creare una rete di iniziative comuni che valorizzino il territorio e ne rafforzino l’identità, coinvolgendo non solo gli abitanti di Cascia, ma anche dei comuni limitrofi.

Musica e cultura contro lo spopolamento

In un’epoca in cui le aree interne rischiano di perdere la loro anima a causa dello spopolamento, progetti come la Liszt Academy dimostrano che investire nella cultura è il vero antidoto alla marginalizzazione. La musica, in particolare, ha il potere di unire le persone, di dare voce alle comunità e di costruire un futuro più inclusivo e sostenibile.

La Liszt Academy rappresenta una sfida, ma anche una straordinaria opportunità per trasformare Cascia in un laboratorio culturale vivo e dinamico, capace di coniugare tradizione e innovazione. La prima tappa di un viaggio che promette di fare della musica un vero strumento di rinascita.













Luogo: Cascia