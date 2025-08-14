 Listeriosi in Francia, maxi richiamo di formaggi e merluzzo anche in Italia - Tuttoggi.info
Listeriosi in Francia, maxi richiamo di formaggi e merluzzo anche in Italia

Listeriosi in Francia, maxi richiamo di formaggi e merluzzo anche in Italia

Gio, 14/08/2025 - 19:03

(Adnkronos) – Sono scattati i primi ritiri, a scopo precauzionale, per i formaggi e altri prodotti, legati alla possibile presenza di Listeria Monocytogenes, dopo l’allarme scattato in Francia, dove ventuno persone hanno contratto l’infezione, due delle quali decedute. A quanto apprende l’Adnkronos Salute le Regioni coinvolte dovrebbero essere 5-6 e la macchina della sorveglianza sulla sicurezza alimentare – guidata dal ministero della Salute – si è messa in moto per eventualmente procedere con i richiami.  

Al momento non sono segnalati casi umani di listeriosi. Carrefour Italia si è mossa ritirando 3 prodotti per rischio microbiologico da listeria, si tratta di confezioni di cotolette e filetti di merluzzo a marchio Carrefour e di un formaggio di capra Fromagerie Chavegrand.  

