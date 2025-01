LISA MANARA PORTA LA MUSICA DI CAPO VERDE ALL’UMBRO’ L’appuntamento é per sabato 18 gennaio a Perugia - Tuttoggi.info

Da Cesaria Evora, una delle più grandi icone della musica mondiale, a Mayra Andrade, passando per Bonga, Corda Do Sol fino ad arrivare a Nina Simone. Lisa Manara reinterpreta, con la sua splendida voce, il grande repertorio della musica Capovediana accompagnata dalla chitarra di Paolo Prosperini.

Un itinerario di viaggio che attracca alle banchine dell’arcipelago di Capo Verde, sbriciolato in mezzo all’Atlantico, al largo delle coste occidentali africane. Le isole baciate dal vento hanno mischiato influenze sonore diverse, creando un crogiolo di esperienze e culture differenti naufragate assieme sullo stesso pugno di isole, divise a metà tra tradizione latino-europea e antiche radici africane tramandate oralmente dai tanti immigrati che andavano e tornavano. Dalle morne dal tempo lentissimo in cui si cullano onde melanconiche, alla più allegra coladeira, l’ex vocalist di Gianni Morandi vi farà ballare sui ritmi di batuque e funanà, dove si sente forte l’influenza dell’Africa continentale.

Lisa Manara, presta la voce a questa incontro sonoro accompagnata dalla chitarra di Paolo Prosperini e vi da appuntamento, sabato 18 gennaio alle ore 21.00, al ristorante Umbrò, in centro storico a Perugia.

Un canovaccio musicale che si appella alle grandi musiche interpretate da Cesaria Evora, schiva, risoluta, sobria ed elegante ambasciatrice della musica di Capo Verde nel mondo. Il dolce lamento della melodia di Sodade, all’esplosione di Bia Lulucha, alla celebre “Angola”, terra dalla quale provenivano originariamente tanti capoverdiani. Nel progetto vengono anche recuperati brani di cantautori contemporanei quali Mayra Andrade, Bonga, Cordas Do Sol. Lisa Manara, presta la voce a questa incontro sonoro accompagnata dalla chitarra di Paolo Prosperini.

Biografia

Dalla partecipazione a The Voice a vocalist di Gianni Morandi nel Tour D’Amore D’Autore, per due stagioni, per arrivare ad aprire i concerti di Fabio Concato. Lisa Manara suona pianoforte e chitarra e nel suo curriculum tantissimi concerti e collaborazioni con artisti importanti: Quintorigo, Tommy Emmanuel, Eric Sardinas, Diunna Greenleaf… Si può ascoltare spesso a Bologna, in due locali prestigiosi come la Cantina Bentivoglio e il Bravo Caffè. Tra i tanti Festival e Rassegne a cui ha partecipato, ricordiamo Torrione Jazz Club di Ferrara, Crossroad, il Festival Jazz dell’Emilia Romagna cantando al Tenda di Modena, Suoni Controvento, Urbino Jazz, esibendosi a Palazzo Ducale. Tourné, Padova Jazz al Caffè Pedrocchi, a Mantova per Vasche in Città, a Monfrà Jazz, Musica Senza Confini, Cesena Jazz, Trentino Jazz, a Suoni Mobili, Fano Jazz, Fabrijazz (Fabriano AN), Ancona Jazz, Magenta Jazz, Luca Jazz Donna. Ha partecipato all’evento: “My name is Luca. Ballata per Vialli”, l’omaggio di Genova a Gianluca Vialli. Ha aperto i concerti di Fabio Concato alla Cantina Caprai di Montefalco (PG) e al Teatro Mancinelli di Orvieto (TR).