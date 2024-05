Lionti “Serve tavolo permanente sulla sicurezza nel lavoro” - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Ancora una volta siamo costretti a parlare di morti sul posto di lavoro. Solo l’altro ieri a Floridia un incidente, per non parlare degli altri dieci morti sul lavoro negli ultimi mesi dell’anno, 65 nel 2023. Facciamo sempre la conta ma non si trova mai la soluzione. Penso che occorre intervenire immediatamente con un tavolo permanente della salute. Quando si parla di sicurezza non c’è chi è a destra o a sinistra, non esistono le parti sociali o le istituzioni. È un argomento che riguarda tutti, che riguarda i lavoratori, che riguarda il lavoro”. Così Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia, presente al sit in davanti la Prefettura dopo la strage di ieri a Casteldaccia, dove hanno perso la vita sul posto di lavoro cinque uomini.

xd6/tvi/gtr