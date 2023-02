L’Inter torna alla vittoria: Udinese battuta 3-1 - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Una vittoria sofferta ma tre punti fondamentali per la corsa Champions. L’Inter torna al successo dopo il pareggio contro la Sampdoria: i nerazzurri vincono 3-1 contro l’Udinese grazie alle reti di Lukaku, su calcio di rigore, Mkhitaryan e di Lautaro Martinez, inutile il momentaneo pareggio di Lovric.

La gara è stata però parecchio nervosa, soprattutto nei minuti iniziali in cui la squadra di Inzaghi si è fatta prendere troppo dai duelli fisici individuali. Il match è cambiato al quarto d’ora quando Walace ha commesso fallo su Dumfries nella propria area di rigore: dopo una revisione al Var e la ripetizione (Silvestri aveva neutralizzato la prima conclusione), Lukaku al 20′ è tornato a segnare a San Siro proprio dagli undici metri. Il gol però ha sortito l’effetto contrario, i padroni di casa non sono riusciti a trovare il varco giusto per la seconda rete: ne ha approfittato Lovric che a due minuti dal termine della prima frazione ha trovato il pari dopo un errore da parte della difesa di casa. Nella ripresa la reazione dell’Inter è tardata ad arrivare, Dzeko si è divorato un’occasione incredibile a tu per tu con Silvestri prima della rete del 2-1 firmata proprio da Mkhitaryan sul cross del solito Dimarco. L’Udinese però ha avuto una grandissima occasione in contropiede, un quattro con tre sprecato incredibilmente da Success (il numero 7 per accentrarsi non ha servito il compagno libero sulla destra). La seconda rete interista ha praticamente tagliato le gambe agli uomini di Sottil, i bianconeri non sono riusciti più ad impensierire l’Inter. La gara l’ha chiusa il solito Lautaro in contropiede – pochi minuti prima l’argentino aveva calciato alto a tu per tu con Silvestri – e i cinque minuti di recupero sono stati gestiti senza troppi sussulti da Dzeko e compagni. Ora testa al Porto per l’andata degli ottavi di Champions, poi il Bologna dell’ex Thiago Motta mentre i friulani ospiteranno fra una settimana lo Spezia.

